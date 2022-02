Furia Milan sul Var: “Chi decide deve capire di calcio”

Il Milan non cambia passo e si inceppa di nuovo. Dopo il pareggio con la Salernitana i rossoneri gettano al vento altri punti pesanti sbattendo ancora una volta con le 'piccole'. In casa contro l' Udinese un Diavolo spuntato non va oltre il pareggio per 1-1, rischiando anche nel finale di uscire sconfitto. E la rete di Udogie fa infuriare Stefano Pioli : “Secondo me non è un gol dubbio, è evidente che abbia segnato di mano - ha detto a Dazn - Ci sta che l'arbitro non abbia visto, ma che non abbia visto il Var la vedo difficile. È un errore grave, che ha deciso il risultato finale. Non si possono giocare nel calcio moderno 45 minuti di gioco effettivo e la responsabilità è anche di chi dirige la gara”.

Pioli: “Penalizzati più di una volta”

“Quante volte avete visto i miei giocatori essere così nervosi, perché hanno visto situazioni in campo che non andavano bene. Il Var esiste per porre rimedio a certi errori e siamo già stati penalizzati più di una volta. Se mi allineo a Sarri e Gasperini sul Var? Non mi allineo a nessuno, parlo per me. Magari l'Udinese avrebbe pareggiato comunque ma non in questa situazione, perché il gol è di mano”.

Maldini: “Chi decide deve capire di calcio”

"Il Var dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. È un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio - ha invece commentato Paolo Maldini a Milan TV - E dico un'altra cosa. Il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo". Il dt ha ammesso anche che il Milan "non è perfetto, siamo poco brillanti, ci siamo fatti rimontare”.

Pioli verso il derby di Coppa

"L’abbiamo sbloccata bene ma ci voleva più attenzione all’inizio del secondo tempo dove abbiamo smesso di andare avanti. In troppe partite andiamo in vantaggio e non riusciamo a portare a casa il punteggio pieno. Non so se è braccino, siamo abituati ad andare in avanti. All’inizio del secondo tempo Messias è stato troppo basso e ha fatto entrare troppo spesso il terzo dell’Udinese nel campo. Sono situazioni che conoscevamo, lavoreremo per migliorare a partire dalla prossima gara. Derby di Coppa? È una partita importante per vari motivi, ci porterebbe vicino alla finale ma sappiamo il valore dei nostri avversari. La prepareremo nel miglior modo possibile”.