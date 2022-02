MIlan, a Pioli mancano 6 punti

MILANO - Dopo la gara con l'Udinese, e la rete di mano-braccio di Udogie, in casa Milan è tornato alla ribalta il problema arbitri, esploso dopo il ko interno con lo Spezia. Sia Pioli, sia Maldini, al termine della gara con i friulani hanno sì sottolineato i limiti della squadra nel corso della sfida, ma anche sottolineato il problema degli episodi sfavorefoli. Che peraltro hanno finito per influenzare i risultati finali e, quindi, anche i punti raccolti dal Milan. Gli errori più pesanti sono in particolare 3 che hanno, potenzialmente, tolto 6 punti ai rossoneri: prima dell'episodio di Udogie e del fischio di Serra contro lo Spezia che tolse, in pratica, la rete a Messias, c'era stato anche l'1-1 di Kessie contro il Napoli per un offside di Giroud che però si trovava a terra.