Milan, Maldini: "Dobbiamo migliorare in tutto. Barcellona su Kessie"

MILANO - "La classifica? Non vinciamo le ultime due partite, che sulla carta potevano essere partite più facili. Il nostro ruolino è comunque super, miriamo a fare meglio dell'anno prossimo. Non siamo perfetti, abbiamo dei difetti così come le altre. Non c'è una squadra dominatrice per la corsa Scudetto. Credo che siamo competitivi in tanti reparti. In questo momento abbiamo fuori due giocatori di grande esperienza, stiamo probabilmente soffrendo. L'esperienza di certi giocatori è fondamentale per preparare determinate partite. Dobbiamo migliorare in tutto per competere ad alti livelli". Così Paolo Maldini ai microfoni di Mediaset prima del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter.