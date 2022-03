Milan, difesa ma non solo: il mercato estivo sarà infuocato

MILANO - Il Milan è tornato finalmente a competere per uno (o magari anche due) trofei. La bacheca rossonera non si arricchisce di nuove coppe dal 2017, quando Vincenzo Montella portò in dote la Supercoppa Italiana. Da quel momento la società ha lavorato per far crescere la squadra per riportarla ai livelli dei fasti del passato e, almeno in parte, c'è riuscita. Dopo aver ritrovato la qualificazione in Champions League a sette anni di distanza dall'ultima volta, ora il Diavolo ha voglia di tornare a festeggiare per qualcosa di importante. Lo scudetto è ancora alla portata, così come la Coppa Italia, ma non può bastare questo ad accontentare il club. La società vuole rimanere ai vertici anche nelle prossime stagioni, quindi Maldini e Massara sono a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il primo obiettivo è un difensore che possa permettere all'infortunato Kjaer di recuperare senza fretta e, al tempo stesso, andare a coprire il tassello che capitan Romagnoli lascerà vuoto a fine stagione. I primi nomi sulla lista degli uomini mercato rossoneri sono Botman del Lille a Bremer del Torino. Sull'olandese è forte anche la concorrenza estera, soprattutto del Newcastle, ma il giocatore ha già detto di volere solo il Milan. Tutto dipenderà dalle richieste della società francese, che se dovesse alzare troppo l'asticella costringerà alcuni degli interessati, rossoneri compresi, a guardarsi intorno. Da qui l'interesse per il brasiliano del Torino, fresco di rinnovo ma in grado di liberarsi per 25 milioni, come da accordi con Cairo. A centrocampo è sicura la partenza di Kessie e tutt'altro che consolidata la posizione di Bakayoko, ma i ritorni di Pobega e Adli dovrebbero coprire le loro partenze. Restano tuttavia vive le piste Veretout (allenato da Pioli a Firenze) e Renato Sanches, che però costa 25 milioni. In difesa si valuta il riscatto di Florenzi dalla Roma (4,5 milioni in prezzo) o, in alternativa, la virata su Mazraoui, in scadenza con l'Ajax. Per l'attacco Belotti rimane il nome più caldo, mentre stuzzicano le idee Berardi e David (Lille), ma le scelte del club saranno dettate dalla volontà di Ibrahimovic di continuare e dall'eventuale riscatto di Messias (5,4 milioni).