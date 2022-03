Milan, oggi si decide per Ibra

MILANO - E' il giorno decisivo. Quello che porta all'attesa, quanto insidiosa, trasferta del Maradona contro il Napoli. Il Milan di Stefano Pioli non vuole steccare e vuole rilanciarsi con i tre punti, dopo un periodo di appannamento in termini di risultati. La rifinitura odierna darà il semaforo verde per la convocazione di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è fuori da oltre 40 giorni e soltanto ieri ha effettuato i primi lavori e in maniera parziale con i compagni, proseguendo poi il lavoro specifico in via individuale. Se oggi Ibra dovesse svolgere la parte tattica con la squadra, si avrà la certezza del suo recupero. Ibra è fermo dal 23 gennaio, giorno di Milan-Juventus quando uscì al 28’ a causa di una infiammazione al tendine d’Achille che gli ha anche causato fastidi collaterali che ne hanno rallentato ulteriormente il ritorno in campo. Ci sarà? Chi lo sa...chi vivrà...vedrà!