Milan, Pioli: "Inter favorita. Ci sono ancora i recuperi, non è corretto"

NAPOLI - " Sono tre punti importanti per la classifica , abbiamo battuto una squadra forte, siamo stati sempre in partita e siamo stati premiati". Pioli si gode la vittoria del suo Milan sul Napoli , sfida-scudetto decisa da Giroud. "Quando partiva Theo Hernandez il designato alla copertura era Tonali soprattutto, dobbiamo sfruttarlo anche se paghiamo qualcosa in fase difensiva. Sono stati bravi Kalulu e Tomori su Osimhen , hanno lavorato bene in coppia" ha aggiunto il tecnico rossonero a Dazn.

Pioli: "Inter favorita". E sui recuperi...

"Siamo molto soddisfatti, era un scontro diretto, siamo solo a un punto in più rispetto all’anno scorso e vogliamo migliorarci ancora. La scelta era avere un centrocampo di gamba, forza e qualità. Siamo stati aggressivi sui loro mediani, abbiamo lavorato bene anche se abbiamo sofferto, come è giusto che sia. Buona prestazione, ora abbiamo due gare importanti e delicate", ha continuato Pioli. "Il nostro campionato passerà dalle partite con avversarie sotto di noi, spesso non abbiamo dominato con quelle squadre e non abbiamo vinto, speriamo di aver imparato la lezione. Giroud? L’idea del club e mia era di inserire giocatori di spessore, che hanno vinto in carriera. Ci è bastata una telefonata con Olivier per capire che professionista è e quanto è forte. La favorita? L’Inter, mi dispiace che ci siano ancora dei recuperi, sarebbe più corretto avere tutti le stesse partite. L’Inter virtualmente è ancora prima quindi resta la favorita" ha concluso.