Milan, furia Ibra sullo scudetto

MILANO – Fino a questo momento tra Giroud e Ibrahimovic non c'è mai stata rivalità per una maglia da titolare. Entrambi hanno saputo sfruttare le loro occasioni e a suon di gol e prestazioni hanno portato in alto il Milan. Adesso però irrompe Ibra. Propro così lo svedese sembra aver recuperato dal problema al tendine d'achille. Pioli a Napoli lo ha fatto entrare a partita quasi finita: una manciata di minuti, comunque sufficienti per mettersi al servizio della squadra, anche nel lavoro sporco, vicino alla bandierina del calcio d’angolo, per congelare il pallone e cercare di far passare il tempo e impedire il pareggio del Napoli. Ibrahimovic, insomma, c’è e ci sarà. Ma intanto la baracca l’ha portata avanti Olivier Giroud, capace di abbattere con i suoi gol sia l’Inter che il Napoli, ovvero le due rivali al titolo. E proprio in questo momento che il francese sembra dover dare forfait e rifiatare, visto che è uscito dal Maradona malconcio e affaticato, rientra come d'incanto Zlatan Ibrahimovic. E la corsa scudetto...continua.