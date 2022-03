Milan, Kaulu che affare! Adesso i 480.000 euro valgono oro

MILANO – Lo ha dimostrato in campo, con i fatti. Partita dopo partita, prestazione dopo prestazione. Sempre attento, efficace e con la giusta cattiveria agonistica. Pierre Kalulu è senza dubbio tra le pedine più importanti di questo Milan che passo dopo passo sta tornando in alto. Il francese classe 2000 ha trovato la sua consacrazione. Ottime prestazioni al centro della difesa e da terzino destro. L'ultima però in ordine di tempo è quella a Napoli, dove da centrale di difesa ha praticamente annullato Victor Osimhen, insomma non l'ultimo arrivato. Kalulu ha eseguito alla lettera le indicazioni che gli erano state date da Pioli, che per anestetizzare in anticipo le intenzioni bellicose di Osimhen, aveva messo Tomori in seconda battuta per togliere ulteriore spazio al centravanti di Spalletti . Missione compiuta a pieno, con personalità e attenzione, ma guardando il livello delle sue prestazioni nel corso di questa stagione, si capisce perché Kalulu non sia più una sorpresa, ma una certezza di questo Milan che punta al titolo. Arrivato dal Lione nell'estate 2020 con un contributo di 480mila euro grazie all'intuizione dell'area scouting rossonera, ora il suo cartellino vale almeno 20 milioni.Anche per questo la società è già al lavoroper il rinnovo di contratto fino al 2026 con ingaggio che passerà dai 500 mila euro attuali ad almeno un milione più bonus.