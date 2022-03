Milan, Rebic ancora giù: adesso è un caso

MILANO - Il gol contro la Salernitana sembrava aver restituito Ante Rebic al Milan e a Pioli. E invece finora non è riuscito a fare la differenza. Nelle passate stagioni Rebic si è acceso soprattutto nel girone di ritorno, qiuest'anno una rete nella prima parte, una a Salerno, con apporto ridotto anche nel numero degli assist. Per l'attaccante croato, condizionato da problemi alla caviglia e ricaduta, oltre a problemi muscolari, è stata una stagione no. E dal suo rientro ha giocato meno di mezzora, in una stagione in cui è stato fin qui titolare 6 volte ed è subentrato 10 volte. Un dato che difficilmente potrà aumentare di molto, visto che è complicato oggi come oggi togliere a Giroud la maglia da titolare, contando che ora tornerà anche la concorrenza di Ibrahimovic: insomma una stagione da dimenticare per il croato quella vissuta fin qui.