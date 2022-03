Milan, missione Berardi per l'attacco

MILANO - Sono piuttosto chiare le idee in casa Milan per il prossimo mercato: un centrale che prenda il posto di Romagnoli, un centrocampista che sostitisca Kessie, e poi per il centravanti si dovrà vedere cosa deciderà Ibrahimovic per il proprio futuro. Ma c'è un ruolo nel quale la fantasia rossonera è stuzzicata: l'esterno destro d'attacco dove torna di moda Domenico Berardi, vecchio pallino di Stefano Pioli. Se sulla corsia mancina in questa stagione si è registrata l'esplosione di Leao, a destra si sono atlernati Saelemaekers e Messias, che non hanno portato in dote un numero di reti e assist paragonabili a Leao. Il Milan, quindi pensa di migliorare la fase offensiva proprio il quel lato del campo, visto che nelle corsia c'è già uno sbilanciamento a sinistra con Theo Hernandez, più proiettato in avanti rispetto a Calabria. Per questo il nome gettonato è Berardi, già propenso la scorsa estate a lasciare il Sassuolo (poi con la Fiorentina non se ne è fatto nulla) e la sensazione è che nel prossimo mercato possa cambiare squadra: il Milan può offrire la vetrina Champions e ha un budget che possa soddisfare le richieste del Sassuolo (che parte da una quotazione tra i 30 e i 35 milioni).