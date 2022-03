Milan, Pioli: "Paura della Juve? No, mi spaventa l'Empoli"

MILANO - Dopo il successo nello scontro diretto con il Napoli e la conquista del primo posto in solitaria, il Milan si prepara per il prossimo impegno di Serie A contro l 'Empoli. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli che ha subito commentato l'entusiasmo che ruota attorno alla sua squadra: "Credo che la soddisfazione più bella che possiamo avere è vederli felici, quando ci riusciamo siamo soddisfatti. La loro passione ci può fare molto bene e siamo contenti di trovarli anche domani sera". Umore alto dopo la vittoria contro gli azzurri di Spalletti, ma il tecnico rossonero avverte: "Soddisfatti della prestazione sì, ma l'ultimo gradino no: l'ultimo gradino sarà la prossima. Dobbiamo rimanere attaccati al presente e alla quotidianità. Ho visto una squadra concentrata che si è preparata molto bene". A preoccupare è infatti la media punti contro le "piccole": "Non dobbiamo farci ossessionare dal nostro passato, ma pensare che ogni partita è diversa dalle altre. Dobbiamo giocare con continuità, qualità e ritmo per far emergere le nostre caratteristiche".

"La settimana è stata contraddistinta dal nostro lavoro e non dalle altre partite. Saranno 10 partite molto tirate, le prime 5 del campionato cercheranno di fare più punti possibili, sarà una lotta serrata. Noi dobbiamo concentrarci sulla prossima e dare il massimo". Si prepara alla lotta contro i cugini per lo Scudetto , Stefano Pioli, per queste ultime 10 partite: "Difficile fare previsioni, è stato un campionato particolare: nessuno è riuscito ad allungare. Continuo a pensare che le prime 5 sono squadre molto forti che potrebbero fare una striscia di vittorie consecutive, il campionato italiano è molto difficile". Non solo l 'Inter, ma anche le altre squadre come la Juve, anche se Pioli pensa solo all'immediato: "A me fa paura l 'Empoli domani. Abbiamo visto la partita dell'andata, ci hanno creato difficoltà e abbiamo bisogno di giocare bene".

Pioli: "Ibra sta meglio, Calabria e Florenzi per sostituire Theo"

"Non c'è stato bisogno del mio intervento per far capire quanto è importante la sfida di domani. L'esperienza del passato è stata utile, ma è inutile continuare a guardare al passato". Domani una partita importante con tante conferme e tante incognite. "Di Giroud mi piace tutto, di come gioca per la squadra, sa lavorare in pressione, sa venire a giocare per smistare, sa attaccare la profondità e mi piace soprattutto la persona che è, molto determinata e serena, una persona con cui è un piacere lavorare. Zlatan dà tutto e tanto alla squadra in tutto quello che fa, per il suo carisma, per la sua qualità, per il giocatore intelligente che è in campo: sa quando riempire l'area e quando no. Sta un pochettino meglio, ci darà un grande supporto". Oltre all'attacco anche commenti su centrocampo e difesa: "Maignan sta sfruttando al meglio tutte le sue qualità, sia col gioco corto che lungo. Tonali sta bene come stanno bene Kessie, Bennacer e Diaz. Florenzi con la Sampdoria mi era piaciuto molto, al momento preferirei Calabria a destra e Florenzi a sinistra. Vedremo domani".

Pioli: "Il Milan è una squadra determinata"

"È importante vincere, non importa come? Sì, ma credo che giocare bene ti aiuta a vincere. Tutti i campionati si lottano e vincono con le partite sporche, le partite vanno sofferte e lottate. Dovremo essere umili e credere nelle nostre qualità". E' un Milan con le idee chiare e il tecnico conferma: "Vedo una squadra determinanta, convinta e con la serenità necessaria per affrontare questo finale di campionato. Sapremo affrontare le partite con la giusta concentrazione e determinazione". Infine anche una battuta su Real-Psg, ma senza riferimenti a Donnarumma: "Partita di livello con grandissimi giocatori, è la dimostrazione che in una partita ci possono essere più partite. Le squadre che riescono a viverle con più determinazione e attenzione hanno più possibilità di vittoria".