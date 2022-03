Milan, Pioli: "Abbiamo lottato e vinto da grande squadra"

MILANO - Il gol di Kalulu segnato al diciannovesimo del primo tempo, permette al Milan di battere l'Empoli e di portarsi (con due partite in più) a più cinque sull'Inter. Stefano Pioli, al termine della gara, si dice soddisfatto: "Siamo contenti per questa vittoria e del nostro momento. La classifica ancora non è reale. Viaggiamo di partita in partita, con convinzione, ma con i piedi per terra". Il tecnico è soddisfatto per la solidità del reparto difensivo: "Sono contento del lavoro di tutta la squadra: lavoriamo tanto per migliorare la fase difensiva. La squadra si applica tanto e lavora con forza. Oggi nel primo tempo eravamo nelle condizioni di fare più gol, poi nella ripresa potevamo fare di più, ma abbiamo lottato fino alla fine. Forse abbiamo perso qualche pallone, ma abbiamo lavorato tanto e bene. Una vittoria molto importante".