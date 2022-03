MIlan, Pioli è il moltiplicatore di valore

MILANO - Con Stefano Pioli in panchina il Milan è tornato in Europa e a lottare per lo scudetto: e i rossoneri hanno anche le chance di vincerlo. E il tecnico ci è riuscito mettendosi al lavoro con giocatori giovani, vincendo anche scommesse. Passando quindi, dal ruolo di normalizzatore a quello di valorizzatore. Già la scommessa Maignan, arrivato in rossonero per circa 15 milioni: ha parato tutto e vale praticamente già il doppio. Anche la valutazione di Kalulu è cresciuta, e non solo a seguito del gol all'Empoli: a fronte di un esborso di mezzo milione, oggi ne vale almeno 15. E può ancora crescere. Così come Tomori, prelevato a circa 30, oggi si aggira sui 50. Moltiplicazione simile per Theo Hernandez: dal 21 milioni serviti per strapparlo al Real agli attuali 50-55. Per non parlare di altre giovani scommesse, come Bennacer, arrivato dall'Empoli a 17 milioni, ora va verso i 30, o Tonali, preso dal Brescia a 21, che ne vale ora circa 35 e a fine campionato può arrivare anche a 40. Anche con Saelemaekers il Milan potrebbe fare un'ottima plusvalenza, e per Leao, arrivato a 29 milioni oggi ne vale 50: con qualche rete in più può anche salire a 60-70. Insomma: il Milan ha puntato bene e Pioli ha saputo far crescere tutta la rosa a disposizione.