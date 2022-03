Kessie-Barça: affare fatto. L'ivoriano a fine stagione dirà addio al Milan

MILANO – Frank Kessie si vestirà di blaugrana. I rumors degli ultimi mesi si sono trasformati in concrete notizie provenienti da Barcellona. Il centrocampista ivoriano lascerà così Milano a parametro zero e si legherà al club catalano. Nella mattinata di ieri, infatti, dalla Spagna sono piovuti articoli in successione: su tutti l’edizione online del quotidiano sportivo “Sport”, da sempre vicino alle vicende della squadra blaugrana, spiegando come l’intesa finale sia arrivata lunedì. Decisiva la volontà di Xavi di inserire nella sua squadra i muscoli del centrocampista ivoriano che dovrebbe firmare un accordo di cinque anni a 6.5 milioni più bonus. A ruota sono arrivate poi altre conferme, fra cui quella di Espn che ha evidenziato come a sbloccare la situazione sia stata “l’iscrizione di George Atangana , agente dei Kessie, alla Federcalcio spagnola, passaggio formale necessario per riscuotere la sua commissione”.