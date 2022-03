Cagliari-Milan, Pioli: "Dobbiamo essere all'altezza, grandi motivazioni"

MILANO - La capolista della Serie A si prepara per affrontare un Cagliari in piena lotta per la salvezza, un genere di partite che fino a questo momento ha sempre creato problemi al Milan di Pioli . Un errore che il tecnico rossonero non vuole ripetere, come spiegato nella conferenza stampa della vigilia: "Tutte le esperienze del passato ci devono servire. In questo momento tutte le squadre hanno grandi motivazioni e obiettivi da raggiungere. Quindi dovremo avere una prestazione all'altezza, di qualità e intensità. Questa è stata una delle prime settimane piene di lavoro. Onestamente non abbiamo parlato della classifica. Siamo concentrati sul nostro momento e cercare di migliorare le situazioni che ancora non ci vedono precisi. Ho visto grande concentrazione da parte di tutti. Ibrahimovic? Sta sicuramente meglio rispetto a una settimana fa. Il minutaggio è aumentato".

Pioli prima di Cagliari-Milan

Il Milan deve risolvere anche il problema del gol, visto che ultimamente segnano solo Giroud e Leao: "Per vincere e chiudere le partite bisogna cercare di segnare più gol. Dobbiamo continuare sulla nostra solidità di squadra in fase di non possesso pallla. Vero che facciamo meno gol, ma abbiamo tanti che possono segnare. I giochi sono aperti per tutti, i particolari fanno la differenza. Sicuramente fare più reti è un nostro obiettivo". Adesso però i rossoneri sono al comando: "Tutte le squadre sono padrone del proprio destino. Mancano 9 partite, non bisogna mettere il carro davanti ai buoi. Virtualmente abbiamo un punto di vantaggio. I giochi sono molto aperti per tutti. Noi vogliamo vincere la partita di domani. Sappiamo le difficoltà che troveremo, anche a livello metereologico. Situazioni che ci costringono a essere concentrati e preparati, pensando solo alla singola partita. Solo così si può andare avanti. Lavoriamo con la solita preparazione collettiva e individuale. La squadra sta bene, soprattutto di testa. E quando è così le gambe ci saranno fino alla fine".

Pressioni dall'esterno

Pioli ha proseguito: "Credo che con l'Empoli abbiamo sbagliato la gestione della palla, buttando qualche pallone di troppo. Mantenere continuità nella partita e non smettere di cercare di essere pericolosi. Quello che viene detto fuori non ci interessa, noi pensiamo al nostro lavoro e basta. Per quanto riguarda le ultime 9 giornate, dobbiamo avere energia positiva dentro di noi, da mettere sul campo in ogni partita". Bilancio delle italiane nelle coppe europee: "Il fatto di non avere per qualche anno consecutivo nei quarti di finale di Champions League è un dato negativo. Stiamo parlando di avversari e noi ne abbiamo avuto la riprova, perché le due squadre che hanno superato il nostro girone sono ai quarti, quindi il livello è alto. Ma dal punto di vista di ritmo e mentalità si può fare sicuramente meglio".