Milan, serve il miglior Ibrahimovic per la corsa scudetto

MILANO - Se il Milan riposa, Ibrahimovic è già a lavoro. L'attaccante svedese ha risposto alla convocazione della nazionale svedese impegnata nei play-off mondiali, anche se per la partita di giovedì con la Repubblica Ceca risulta squalificato. Ibra scenderà in campo solo in caso passaggio del turno, ma intanto ha preferito rinunciare al riposo concesso da Stefano Pioli dopo la sfida di Cagliari per lavorare sulla sua condizione, da recuperare dopo il lungo stop. Tutto questo, ovviamente, va a vantaggio del tecnico rossonero, che dopo la sosta vuole il suo attaccante al meglio in vista del rush finale della stagione. L'ottima vena di Giroud, che al di là dei gol segnati dà sempre un apporto importante alla manovra rossonera come dimostra l'assist per Bennacer a Cagliari, rende difficile ad Ibrahimovic scendere in campo per più di una manciata di minuti al momento. Ma dopo gli impegni con la Svezia sarà anche sua la responsabilità di trascinare il Milan verso il sogno tricolore. Senza poi dimenticare che c'è ancora in ballo la finale di Coppa Italia da conquistare nel derby di ritorno con l'Inter. Il contributo che Ibrahimovic riuscirà a dare alla corsa milanista sui due fronti sarà determinante per capire quale sarà il suo futuro: solo a fine corsa si capirà se sarà il caso di parlare di rinnovo.