Milan, Pioli: "Vogliamo scrivere una nuova pagina di storia"

"Abbiamo un grande potenziale e non abbiamo mai escluso nessun obiettivo". Stefano Pioli lancia il Milan. I rossoneri guidano la classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli e sei (ma con una gara in più) sull'Inter. Il tecnico guarda al finale di stagione con ottimismo: "Raccogliamo più punti della scorsa stagione, giochiamo ogni partita come se fosse assolutamente decisiva e poi vediamo dove arriviamo. Non essere più coinvolti in altre partite infrasettimanali ci consentirà di fare un lavoro mirato e di dare più riposo ai nostri giocatori", ha dichiarato ai microfoni di Gulf news, una delle principali testate degli Emirati Arabi Uniti. Pioli si trova a Dubai con Brahim Diaz, Tomori e Daniel Maldini per incontrare una fanbase locale. "E' stato un lavoro che ha visto coinvolte tutte le componenti del nostro club. Elliott Management ci ha messo nella posizione di lavorare al meglio".

Pioli e Maldini: "Ci confrontiamo quotidianamente"

Pioli parla poi del rapporto con Paolo Maldini: “Ci confrontiamo quotidianamente. Ho la fortuna di dialogare con lui, è un punto di riferimento indispensabile. Ho sempre detto di aver avuto la fortuna di allenare un grande gruppo, giocatori che incarnano perfettamente i valori di questo club. Insieme, stiamo cercando di scrivere una nuova pagina nella storia. Dopo pochi giorni al Milan, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato altrove: mi sono sentito subito a casa. Ecco cosa è per me il Milan: casa”. Il tecnico del Milan parla del suo rapporto con i tifosi: "Il nostro obiettivo è renderli felici. Questo è il motivo per cui giochiamo. Abbiamo la fortuna di avere tifosi straordinari e non smetteremo mai di ringraziarli perché la loro passione è sempre stata contagiosa”. Sull'esperienza in Champions League: "Abbiamo imparato molto, ma soprattutto siamo consapevoli di dover fare di più perché l'asticella è molto alta. Si tratta di dettagli in Champions League. Abituarsi a giocare determinate partite permette di acquisire conoscenze ed esperienze vitali”.