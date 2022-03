Francia, Deschamps su Giroud: "Fa parte del gruppo"

PARIGI - "Olivier fa parte di questa squadra, che ha vinto con lui e senza di lui, e come ho sempre detto è un giocatore convocabile. Non chiedetemi del futuro, ovviamente è stato chiamato perché Benzema si è fatto male ma non avrò una particolare attenzione nei suoi confronti, fa parte del gruppo come tutti gli altri". Didier Deschamps parla così del ritorno in nazionale di Giroud, arruolato dopo l'infortunio dell'attaccante del Real Madrid e la cui ultima apparizione fra i Bleus risaliva agli Europei della scorsa estate.