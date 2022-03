Milan, Botman e Parisi i primi obiettivi

MILANO - Il Milan potrebbe approfittare della pausa per le nazionali per dedicarsi al mercato: può essere il momento per riprendere i discorsi con il Lille per Sven Botman. L'olandese, già cercato in estate, è il primo obiettivo rossonero per un reparto che registrerà l'addio con Romagnoli a parametro zero e forse anche il prestito di Gabbia. Se la pista Botman si rivelasse troppo in salita, il Milan andrebbe su Bremer del Torino, per il quale c'è la concorrenza di Inter (soprattutto) e Bayern Monaco. E ci sarà anche da tenere d'occhio la situazione di Kjaer le cui condizioni potranno essere valutate solo a luglio, al rientro. In ogni caso, si profila un mercato importante con almeno 5 innesti e la volontà di trattenere Florenzi, il cui riscatto è a 4,5 milioni. Operazione, quest'ultima, che non chiuderebbe la pista a un altro terzino sinistro, visto che Ballo-Touré potrebbe andar via. E quindi servirebbe anche un vice Theo Hernandez: piace Parisi dell'Empoli. A centrocampo servirà un ingresso per sostituire Kessie: pista importante per Renato Sanches, sul quale si ragionerà per ingaggio e tenuta fisica. In attacco, il nome è Origi del Liverpool: c'è da limare la distanza tra l'offerta di 4 milioni più bonus e la domanda di 5. Idea che prescinde dal futuro di Ibrahimovic, del quale si parlerà più avanti. Inoltre: col Crotone si parlerà del riscatto di Messias e infine, per l'esterno destro d'attacco il nome preferito da Pioli è Berardi, ma non sarà facile trattare con il Sassuolo.