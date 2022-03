Milan, Pioli: "Cresciamo ogni stagione. Puntiamo al top"

"Quando sono entrato il primo giorno a Milanello, ho capito che avevo a che fare con un ambiente vincente, il top". Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto così alle domande dei tifosi presenti all'Expo 2020 a Dubai. L'allenatore dei rossoneri ha parlato dell'ottimo momento della squadra, che guida la classifica di serie A. "Quando comincio un lavoro o un'avventura, penso sempre in modo molto positivo e mi auguro di ottenere i successi più importanti. Questo ci dà la possibilità veramente di lavorare con grande determinazione e attenzione, e allo stesso tempo con grande serenità che credo sia una delle componenti necessarie per continuare a crescere. Questa è una squadra che sta dimostrando di crescere stagione per stagione, step by step. Continuiamo così e vediamo dove poter arrivare". Insieme all'allenatore del Milan, erano presenti all'evento anche Tomori e Brahim Diaz. "Alleno un gruppo di ragazzi veramente fantastici, il vostro sostegno e supporto è davvero molto importante per noi. Credo che i giocatori hanno grande talento e qualità e credo che abbiano sempre avuto una grande caratteristica: quello di credere nel lavoro quotidiano, e a continuare a migliorare, a evolversi con grande disponibilità e volontà".

Pioli: "Orgoglioso del coro su di me" Il tecnico dei rossoneri è stato accolto dai tifosi con il coro Pioli is on fire, canzone che è stata intonata dai suoi calciatori per la prima volta sul pullman, dopo la vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria. "E' una delle nostre abitudini a fine partita, soprattutto in trasferta quando le cose vanno bene, di mettere la musica. E mi ha emozionato sentire i miei giocatori intonare quel coro, come mi emoziona sempre il fatto che i nostri tifosi hanno ripreso questo bel coro. Una grande emozione che ci trasmette passione e quindi dobbiamo continuare così". Parlando del suo lavoro con la squadra, "è facile come allenatore riuscire a dare certi dettami tattici quando i giocatori hanno qualità, talento e la disponibilità a sposare un'idea, un progetto, un percorso che ci vede costantemente proiettati a migliorare e crescere", ha detto Pioli.