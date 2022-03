Milan, ora il corto muso è di Pioli

MILANO - Il terzo miglior attacco e la quarta migliore difesa. Ma il numero più elevato di punti che vale il primato in classifica davanti a tutti. In questa sintesi c’è la grande capacità di Stefano Pioli di ottimizzare le forze del Milan per tenerlo in vetta alla Serie A. La squadra rossonera, tra le prime della classe, è quella che più di tutte ha vinto le partite con un solo gol di scarto. E più di tutte lo ha fatto per 1-0. Il Milan ha chiuso col minimo vantaggio utile a portare a casa i tre punti in 11 occasioni su 20 successi, il Napoli 10 volte su 19, l’Inter appena 5 su 17. Tre volte in più della Juventus del profeta del “corto muso” Massimiliano Allegri. I rossoneri sono avanti anche se si calcolano gli 1-0: sei volte hanno vinto con questo punteggio, contro le quattro del Napoli e appena una dell’Inter (quattro della Juventus). La tendenza si è intensificata nelle ultime sei giornate, nel corso delle quali il Milan ha sempre vinto per 1-0 (quattro volte, inframezzate dai pareggi con Salernitana e Udinese).