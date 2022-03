Milan, assalto a Botman e Sanches

MILANO - Filo diretto tra il Milan e il mercato francese. La Ligue 1 è dalla fine del 2018 un lago privilegiato, per i rossoneri, da cui pescare. FInora, sono otto i giocatori arrivati dalla Francia. A partire dal terzino Abanda che dopo la Primavera è tornato in prestito al Boulogne, dopo di lui si sono sbarcati Leao, Tatarusanu, Kalulu, Pellegri, Ballo-Touré e Maignan. E poi Adli, preso la scorsa estate e lasciato in prestito in Francia. L'esempio più recente è quello dell'arrivo di Maignan per meno di 15 milioni, dal Lille, dal quale il Milan aveva preso Leao nel 2019 e dal quale, a breve, potrebbe provenire un altro colpo, o forse due. I nomi sono noti: il difensore olandese Sven Botman e il centrocampista portoghese Renato Sanches. Il primo è in cima alla lista dei rinforzi difensivi: già cercato a gennaio ma bloccato dal club francese, i contatti sono però proseguiti e si dovrà vedere se il Lille sparerà alto (40 milioni o più); più facile la pista Renato Sanches (scadenza 2023). Per lui i dubbi sono tenuta atletica e richieste di stipendio. Così si sondano altre piste: difensori Estève (Montpellier) o Sow (Saint-Etienne); centrocampisti Seko Fofana , ex Udinese, oggi al Lens. In attacco i giochi sembrano fatti con il belga Origi.