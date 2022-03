Milan, il mistero di Lazetic

MILANO - Marko Lazetic è l'oggetto misterioso di questa ottima stagione del Milan. In Serbia tutti lo descrivono come un attaccante dal grande futuro e i rossoneri proprio per questo avevano deciso di investire su di lui a gennaio, nell’ultima finestra di mercato. Un ragazzino alto più di un metro e novanta. Magro ma già forte fisicamente. Con grande qualità nei piedi e che sa colpire il pallone anche di testa. Qualcosa non è andato nel verso giusto: ha dovuto rifare la preparazione, Pioli lo ha aggregato in prima squadra, ma non l'ha ritenuto pronto per la serie A, seppur lo abbia portato in panchina nel derby del 5 febbraio scorso e in Coppa Italia contro la Lazio, poi è sparito dalla circolazione. A dire il vero Lazetic ha giocato una mezz’ora scarsa con la Primavera rossonera che ha affrontato l’Hellas Verona la scorsa settimana. E proprio per questo, per lui, si parla già di prestito per la prossima stagione.