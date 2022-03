Milan, operazione Adli: paghi uno, prendi tre

MILANO - Milan in costruzione per la prossima stagione. In ogni reparto si valutano rinforzi, a partire dalla difesa dove Botman e Bremer sono i preferiti. In attacco c'è in pole Origi ma si va anche a caccia di un esterno come Berardi. A centrocampo rientrerà Pobega, mentre partirà Kessie, e inoltre nella passata estate, i rossoneri hanno preso il 21enne francese Yacine Adli, lasciandolo in prestito al Bordeaux. E il Milan con lui è certo di aver preso un futuro titolare. Inizialmente per lui ci sarà un ruolo da vice Brahim Diaz, ma Pioli probabilmente lo plasmerà per fargli ricoprire più ruoli, come ala o anche con mediano dalla propensione offensiva.