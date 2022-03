Milan, Maignan vale 20 punti

MILANO - Mike Maignan, si era subito presentato ai tifosi rossoneri con una gran parata alla prima giornata su Manolo Gabbiadini, dopo una dormita difensiva di Theo Hernandez. Il portierone rossonero secondo i parametri di statistica ha inciso in positivo sulla stagione del Milan. Sono 20 infatti i punti che Maignan è riuscito a consegnare alla squadra, sui 66 totali in classifica. Prestazioni che senza dubbio hanno inciso tantissimo sul primato milanista in campionato, perchè senza i suoi provvidenziali interventi, la squadra avrebbe sicuramente meno punti. E nei 20 punti nei quali ha inciso l'ex Lilla, ce ne sono tre dove non ha dovuto usare le mani, ma ha sfruttato le sue grandi doti tecniche con i piedi. Si tratta di Milan-Sampdoria dello scorso 13 febbraio. Qui Maignan ha fornito, con uno dei suoi rilanci spesso molto precisi, l’assist per il gol vittoria di Rafael Leao con una giocata codificata e provata a lungo in allenamento. Che dire? Chapeau.