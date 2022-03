Ibrahimovic e il futuro: "Voglio giocare il più a lungo possibile"

Ibrahimovic e il futuro

"Continuo finchè posso. Non avrete altre risposte solo perché non abbiamo vinto questa partita o perché non ci siamo qualificati ai Mondiali. Ma per prima cosa devo essere in salute e stare bene, perché quando sto bene posso ancora giocare ad alti livelli. Questo vale per la nazionale come per il Milan. Europeo del 2024? Vedremo come sto, finché posso gioco, vediamo cosa succede anche al Milan. Io voglio giocare il più a lungo possibile, ma non è questione di ego: non voglio un giorno dire a me stesso che avrei potuto continuare a giocare" ha aggiunto lo svedese sul futuro.