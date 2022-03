Conti scudetto, il capolavoro di Gazidis

Ivan Gazidis è diventato l’amministratore delegato e il direttore generale del Milan il 5 dicembre 2018. Tre anni e quattro mesi dopo, il Grande Risanatore ha diversi buoni motivi per essere soddisfatto: la prima semestrale di bilancio 2021-2022 ha certificato il capolavoro del manager sudafricano al quale Elliott ha affidato il compito di riportare in equilibrio i conti della capolista. Mai gli americani avrebbero potuto fare una scelta migliore: essi hanno collocato l’uomo giusto al posto giusto. Come non ricordare ciò che il consigliere Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott, ha affermato all’inizio di marzo a Londra, al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times? «Ciò che abbiamo trovato, di cui siamo entrati in possesso, era una situazione disastrosa. Il club andava verso la bancarotta da un punto di vista della cassa, scarsi ricavi, troppi costi. Quindi la situazione finanziaria era messa così male che l’anno successivo al nostro subentro siamo sttai banditi dall’Uefa per giocare nelle competizioni europee: unico club Europeo di successo ad aver ricevuto questo divieto. Non c’era una dirigenza e i risultati sul campo erano scadenti».