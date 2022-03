Il Milan ha scelto l’attaccante del futuro: è Origi

MILANO - Oggi Giroud e Ibrahimovic per la corsa scudetto, nel futuro, Divock Origi è il profilo individuato. L'attaccante belga è in scadenza di contratto ed è il profilo giusto per dare freschezza al reparto avanzato, con Lazetic che probabilmente partirà dalla Primavera per fare la spola con la prima squadra, a meno di eventuali prestiti ipotesi, quest'ultima, legata a Ibra. Origi a parametro zero sarebbe un ottimo colpo per i rossoneri, che dovrebbero pagare solo lo stipendio all'attaccante, agevolati anche dal decreto crescita. E la sua esprienza di spessore internazionale non può che essere un fattore importante per il Milan. E con un attaccante che arriva a parametro zero, il Milan può dirottare il budget a disposizione su altri profili, come un esterno alto d'attacco. Marco Asensio, per il gioco di Pioli, sarebbe un profilo ideale: già vicino al Milan nella passata estate, potrebbe essere un nome interessante per il prossimo mercato, visto che né Saelemaekers né Messias hanno convinto del tutto. Senza dimenticare Berardi, che tanto piace a Pioli.