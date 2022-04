Milan, Leao tra Scudetto, rinnovo e Mondiali

MILANO- Ci sono tre obiettivi nella mente di Rafael Leao per il suo 2022. Lo scudetto con il Milan è il primo di questi e sarebbe un traguardo importante visto che buona parte delle azioni offensive dei rossoneri partono da una sua giocata. Anche la Coppa Italia è alla portata e il portoghese, come ha ribadito, vorrebbe chiudere l'anno portando un trofeo a Casa Milan. Il secondo obiettivo è il rinnovo di contratto con i rossoneri, che stanno facendo tutto il possibile per trattenere il talento lusitano, che ha affidato all'agente George Mendes tutte le pratiche del caso, ribadendo di voler restare a Milano. Il rinnovo di Leao prevederà un adeguamento di 4 milioni l'anno fino al 2026. Sulla stipula del nuovo contratto, però, c'è la questione legata al risarcimento che il giocatore deve allo Sporting Lisbona, con il Tas che ha condannato lui e il Lille al pagamento come soggetti colpevoli. Il terzo e ultimo step riguarda Qatar 2022. Rafa vuole andare al mondiale con il suo Portogallo, e il ct Fernando Santos da qualche mese lo tiene in considerazione. Servirà un gran finale di stagione per convincere del tutto il ct lusitano, in virtù dei grandi nomi nel reparto offensivo portoghese. Nel frattempo, in vista del posticipo di lunedì contro il Bologna, il portoghese potrebbe partire dalla panchina, con Rebic apparso più in forma, favorito per la fascia sinistra.