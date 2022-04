Milan, Pioli aspetta il Bologna: "Mi dispiace non sfidare Mihajlovic"

MILANO - "Mi spiace non poter sfidare Sinisa in campo". Va a Mihajlovic il pensiero di Stefano Pioli alla vigilia del posticipo della 31ª giornata di Serie A che vedrà il Milan capolista ospitare il Bologna del tecnico serbo, nuovamente impegnato a lottare contro la leucemia e assente a San Siro . "Sono sicuro che presto lo ritroverò in campo : ha dimostrato di saper volare sopra la paura e superare queste difficoltà - ha detto il tecnico rossonero alla vigilia parlando del collega -. E queste sono anche la caratteristiche del suo Bologna . Ho visto la videochiamata con la sua squadra e per questo sarà una gara difficile . Spero che la squadra sia capace di mettere in campo le proprie qualità, ci sono momenti in cui bisogna ragionare e altri in cui andare a mille. Mi auguro che la squadra sappia interpretare la partita e che sia lucida".

Una domenica 'in poltrona'

Pioli conosce le difficoltà di una sfida che affronterà dopo una domenica 'in poltrona' e con il vantaggio di conoscere il risultato delle rivali nella corsa scudetto (il Napoli impegnato a Bergamo e l'Inter ospite della Juve allo Stadium), ma Pioli è fiducioso: "Giocare per primi o dopo gli altri non cambia nulla - ha assicurato il tecnico rossonero -. La carica dei nostri tifosi deve darci entusiasmo e la possibilità di giocare questa partita al massimo delle nostre forze, è una cosa positiva. Chi è rimasto a Milanello ha lavorato bene, chi invece è andato in Nazionale è tornato bene e chi non è andato al Mondiale avrà la possibilità di riscattarsi. Le scelte saranno tecniche: Ibra convive con i suo acciacchi, ma sta bene". Circa le condizioni del gruppo dopo la sosta: "È attento e concentrato, ogni partita è un treno che ti passa davanti e su cui devi salire sopra per guidarlo. Dovremo mettere in campo una prova di alto livello". Allo scudetto Pioli ci crede: "Il momento più elevato della mia carriera - assicura - deve ancora arrivare. Finiamo la stagione e poi vediamo dove saremo. È chiaro che non vogliamo tirarci indietro, affrontando le ultime giornate con grande forza e energia. Al termine tireremo le somme".