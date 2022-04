Milan, Giroud sempre presente: servono i suoi gol

MILANO - Al Milan serve segnare. E non solo per vincere le partite, ma anche per tener d'occhio la differenza reti che in questo momento vede il Napoli davanti e, nella corsa Scudetto, nulla può essere tralasciato. Intanto, si parte da un dato: la classifica dice che il titolo dipende dal Milan. Solo se i rossoneri dovessere cedere si aprirebbe la strada alle inseguitrici. Con Ibrahimovic out, Giroud, anche per l'assenza di alternative (Pellegri è partito a gennaio, Lazetic non è ancora pronto), è sceso in campo con una continuità che ad inizio stagione non si sarebbe aspettato. Contro il Bologna il francese scenderà in campo per l'ottava volta di fila. Dopo l'infortunio di Ibra, Giroud è partito subito con una doppietta nel derby, riaprendo il campionato. Poi è stato decisivo anche contro il Napoli: l'attuale primato nasce infatti dalle reti di Giroud al quale, perdurante l'assenza di Ibra, il Milan si affida sempre di più. A partire da stasera contro il Bologna: anche perché le gare di ieri hanno rilanciato le inseguitrici Inter e Napoli. E gli azzurri di Spalletti sarebbero davanti per la differenza reti in caso di arrivo alla pari. Per questo i gol, di Giroud come degli altri, da qui in poi si fanno sempre più pesanti.