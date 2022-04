Milan, Kessie è un caso: sommerso di fischi e quella fascia tolta

MILANO - Il Bologna ferma la corsa scudetto del Milan. Ma in casa rossonera, al di là della delusione per il pareggio, prima della partita c'era tanta curiosità riguardo lo speciale "trattamento" a Franck Kessie. O meglio, tutti si aspettavano quello che poi è successo: i tifosi rossoneri non l'hanno risparmiato e mai come prima lo hanno ricoperto di fischi, quando lo speaker del Meazza ha pronunciato il suo nome alla lettura delle formazioni. Una reazione, come detto scontata, da parte dei fedelissimi del Milan, dopo la firma dell'ivoriano col Barcellona. Il bis da Curva e altri settori dello stadio si è ripetuto quando Stefano Pioli lo ha fatto entrare al posto di Bennacer e pazienza se in passato proprio il tecnico e i dirigenti avevano chieso a tutti i sostenitori del Diavolo di restare uniti per l'obiettivo comune. Per altro il centrocampista ha indossato la fascia di capitano, passatagli da Calabria mentre usciva dal campo. La panchina gli ha poi chiesto di toglierla, per darla a Theo Hernandez, che come da compilazione della distinta ufficiale risultava il vice capitano. E adesso servirà una tregua con i tifosi, lo scudetto certamente, vale più di qualche fischio.