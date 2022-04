Torino-Milan, Pioli perde i pezzi in difesa: ko anche Florenzi

MILANO - Dopo l'infortunio a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida con il Bologna di Alessio Romagnoli, un'altra tegola si abbatte sul Milan di Stefano Pioli. In vista del prossimo match con il Torino, infatti, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di un'altra importante pedina nello scacchiere difensivo ridotto ai minimi termini: Alessandro Florenzi. L'esterno rossonero, nel corso della gara contro i felsinei, ha riportato un trauma al ginocchio sinistro: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del menisco interno. Una brutta notizia per la capolista, con l'ex Roma che verrà operato in artroscopia nella Capitale dal Professor Mariani e molto probabilmente dovrà stare fermo per questo finale di stagione.