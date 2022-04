Florenzi operato al ginocchio: il comunicato ufficiale del Milan

ROMA - Dopo il problema accusato prima in Nazionale e poi in occasione del match pareggiato 0-0 al Dall'Ara contro il Bologna lunedì sera, il Milan ha informato che Alessandro Florenzi è stato operato oggi nella Capitale dal professor Pier Paolo Mariani in artroscopia al ginocchio sinistro. Non sono stati resi noti i tempi di recupero dell'esterno in prestito dalla Roma (in estate il club rossonero dovrebbe ridiscutere con quello giallorosso i termini del riscatto): potrebbe rientrare per l'eventuale finale di Coppa Italia dell'11 maggio, ma non è da escludere che la sua stagione possa essere terminata anzitempo.