Milan, avanti tutta su Berardi

MILANO - Il Milan si prepara a questo rush finale di stagione, con Pioli che avrà il compito di trovare delle delle soluzioni offensive per il risolvere il problema in zona gol. E' chiaro che in estate Maldini e Massara, cercheranno di alzare il livello qualitativo dell'attacco. Non è un mistero che alla dirigenza rossonera piaccia molto Domenico Berardi del Sassuolo. Berardi piace perché ha gol nei piedi, è pericoloso nei calci piazzati e ha qualità per creare gioco. In più è assai stimato da Stefano Pioli. Il problema è la valutazione del giocatore: il Sassuolo infatti parte da 25-30 milioni, il Milan non vorrebbe andare oltre i 15. Un fattore importante sarà però la volontà di Berardi, che dopo essere rimasto l’estate scorsa (era vicino alla Fiorentina), potrebbe chiedere al club neroverde un trattamento di favore in virtù del lungo rapporto avuto in questi anni.