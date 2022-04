Gazidis: "Nuovo Fair play finanziario? Il Milan si sta già adeguando"

MILANO - "Le nuove regole rappresentano una significativa evoluzione della precedente struttura di FFP. È evidente che la creazione di un modello finanziariamente sostenibile per il calcio europeo sia un obiettivo di fondamentale importanza e ci auguriamo che, dopo il periodo di transizione dal precedente sistema, le nuove regole vengano applicate con determinazione, per garantire che possano contribuire a guidarci verso questo ambizioso obiettivo comune" . Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha commentato così l'annuncio della UEFA sul nuovo Regolamento di Sostenibilità Finanziaria: "La visione strategica di AC Milan mette sempre al centro la sostenibilità finanziaria e stiamo già predisponendo le adeguate misure per garantire il pieno rispetto delle nuove regole. Negli ultimi anni, ci siamo attivamente impegnati in un costruttivo confronto con l'organo di controllo finanziario della UEFA sulla performance finanziaria del nostro Club. Siamo fiduciosi in un esito positivo di queste discussioni, visti i significativi progressi compiuti sia in ambito sportivo, sia a livello di business, grazie al sostegno della nostra proprietà e al costante impegno del nostro team manageriale".