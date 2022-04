Milan, Pioli: "A inizio anno nessuno pensava allo scudetto"

MILANO - "Io non vedo una squadra preoccupata e ansiosa. E’ normale esserlo negli ultimi 10 minuti di una partita ma non vedo una squadra preoccupata. E’ un privilegio essere qui, ci siamo e abbiamo le qualità per farlo. Nessuno all’inizio dell’anno pensava potessimo lottare per lo scudetto.“ Sono le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino . Sull'allenatore dei granata, Juric , ha detto: "Lo stimo molto, è un grandissimo allenatore, gli allenatori quando guardano le prestazioni non si soffermano sui risultati. Abbiamo fatto una buona gara ma non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo migliorare su certi aspetti.”

Torino-Milan, tifoserie vicine? Ecco le contromisure

"Bremer è tra i difensori più forti del campionato"

Il Milan arriva a questa partita dopo il pareggio per 0-0 contro il Bologna: "È stata una settima di lavoro. Ci siamo preparati con la giusta qualità. Dobbiamo ovviamente migliorare sotto il punto di vista della realizzazione. Noi dobbiamo esaltare le nostre qualità e coprire i nostri punti deboli che fanno parte di noi. I nostri aspetti positivi però sono superiori.” Poi su Pobega: "Ha fatto sicuramente bene ma ora non è il momento adatto per parlare della prossima stagione. Ora devo valorizzare la mia rosa e poi si penserà al futuro.” Poi sui fischi a Kessié: "Lui è concentrato e motivato. Non ho parlato con lui ma siamo tutti concentrati sulle prossime partite.”. Sulla formazione: "Saelemakeres è un titolare del Milan, la condizione psicofisica non è al massimo. Alex è un giocatore forte e sono sicuro che migliorerà. Bremer è tra i difensori più forti del campionato. Giroud può metterlo in difficoltà perchè è uno degli attaccanti più forti d’Italia”. Infine su cosa manca al Milan: "Se pensiamo troppo alla partita precedente non prepariamo bene quella successiva. Le partite sono uniche: magari domani non facciamo 30 tiri in porta ma 3 e facciamo 3 goal. L’importante è mettere la qualità per mettere in difficoltà anche il Torino”.