Milan, Pioli: "Ci è mancato il guizzo. Lotteremo fino alla fine"

TORINO - Dopo il pareggio casalingo contro il Bologna, il Milan viene bloccato sullo zero a zero anche dal Torino. Un risultato che non soddisfa il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. "Ci è mancato il guizzo - ha dichiarato ai microfoni di Dazn al termine della gara - il pareggio è un risultato postitivo, ma volevamo vincere". Al termine della sfida l'allenatore del Milan era molto nervoso. "Secondo me non ha senso dare sei minuti di recupero se poi non si gioca mai. Ero un pò nervoso ma non ho mancato di rispetto a nessuno". Sulla gara: "E' evidente che abbiamo fatto di tutto per muoverci e non dare punti di riferimento al Torino. Conoscevamo le difficoltà della gara: sapevamo che il Torino crea pericoli a tutti. Non abbiamo creato tante occasioni, ma ci abbiamo provato. E' un momento che siamo meno precisi e poco fortunati. Abbiamo battagliato su ogni pallone e in ogni duello. Ci è mancato il guizzo decisivo".