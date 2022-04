Milan, ti manca Ibra: due mesi senza i suoi gol

MILANO - Il Milan si è inceppato proprio sul più bello. Quando il gioco si è fatto duro, i rossoneri non si sono presentati all'appuntamento col gol. In un campionato equilibrato come quello di stiamo vivendo, in cui si decidono le sorti dello scudetto, la squadra di Pioli non corre più come dovrebbe. Mancano tremendamente i gol e soprattutto quelli di Zlatan Ibrahimovic. E' chiaro però che il suo “tradimento” abbia certamente influenzato, e non poco, la frenata attuale, che ha portato la squadra a trovarsi nuovamente in una posizione di attesa, ovvero di dipendenza dai risultati altrui. E siccome adesso è di nuovo il ginocchio a dare problemi, l’idea che il campionato dello svedese sia di fatto già concluso, o quasi, non è così campata per aria. E' giusto pure soffermarsi sul fatto che Ibra ha condizionato il mercato, compreso quello di gennaio, quando la società aveva ancora l’opportunità, una volta di orientarsi verso un attaccante di buon profilo. Ma fino a quel momento lo svedese aveva realizzato sette reti in undici partite. Una media eccellente per ogni attaccante, straordinaria per un giocatore di 40 anni. In questo senso Ibrahimovic poi ha tradito: perché non è riuscito a mantenere la stessa condizione. In tal senso l'addio a fine stagione potrebbe essere più vicino, con Origi in scadenza con il Liverpool ormai ad un passo.