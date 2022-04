Milan, Origi è preso. Con Ibra sarà addio

MILANO- Dieci giorni di stop, per il momento. Quindi niente Genoa, niente derby di Coppa Italia, niente trasferta all’Olimpico per affrontare la Lazio. E poi si vedrà, ma è finito il tempo dell’ottimismo, per Zlatan Ibrahimovic . Il fatto che la problematica lo abbia nuovamente colpito al ginocchio sinistro, quello operato, non fa immaginare nulla di positivo. All’epoca, non gli sono bastati tre mesi, dopo l’intervento, per tornare in campo. Al momento non c’è nessun indizio che indichi lo svedese nuovamente sotto i ferri, ma se il problema si è riproposto, qualche domanda bisognerebbe cominciare a porsela. Al momento, la data da segnare sul calendario, per rivederlo in campo, è quella del primo maggio per la sfida contro la Fiorentina a San Siro. Ma nell'ambiente Milan traspare anche l’idea che lo svedese possa aver chiuso per sempre la sua carriera.