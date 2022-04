Rebic, Messias, Diaz e Saelemaekers all'esame Milan: futuro in bilico

MILANO - Il Milan al di là di come andranno a finire i vari obiettivi, a fine stagione dovrà fare delle valutazioni per quanto riguarda la composizione della trequarti. Di soluzioni in tal senso, Pioli ne aveva tante, ma ad oggi il rendimento di Saelemaekers, Messias, Diaz e Rebic è stato al di sotto delle aspettative. Ecco che queste ultime partite quindi, diveranno fondamentali per decidere il loro futuro. La dirigenza rossonera è attenta e studierà, valutando le prestazioni dei sopra citati da vicino. Non a caso da tempo stanno circolando le voci di Domenico Berardi del Sassuolo e Asensio del Real Madrid. Insomma, due profili niente male. E' chiaro che rivoluzionare per intero quel ruolo specifico sarà complicato, ma appare evidente che più di un intervento strutturale andrà fatto. Chi andrà via, poiché fuori dalle rotazioni di Pioli , è Samu Castillejo. Per lui probabile un ritorno in Spagna.