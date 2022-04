Cessione Milan: Elliott dà un mese di tempo a Investcorp

Prosegue la trattativa per la cessione del Milan tra il Fondo Elliott, proprietario del club, e Investcorp, fondo mediorientale e gestore globale di prodotti di investimento alternativi per clienti privati e istituzionali. I dialoghi, inizialmente tenuti segreti ma poi confermati da più fonti autorevoli, potrebbero trovare una conclusione nel giro di un mese: sarebbe infatti questo il tempo massimo che Elliott ha concesso in esclusiva a Investcorp per l'acquisizione del Milan. Il valore della cessione, incluso il debito, si aggirerebbe intorno al miliardo di euro. Da capire ora se le parti troveranno l'accordo.