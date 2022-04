Milan, il Ceo di Investcorp non si nasconde: il messaggio sui social

Dopo due pareggi consecutivi per 0-0 contro Bologna e Torino, il Milan torna alla vittoria e supera 2-0 il Genoa grazie alle reti di Leao e Messias. I rossoneri rispondono così all'Inter che, per qualche ora, era balzata da sola in vetta alla classifica grazie al 3-1 rifilato allo Spezia (di Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez le reti nerazzurre al Picco, inutile il 2-1 di Maggiore). A poche ore dal successo contro il grifone, su Twitter sono arrivati i complimenti di Muhammad Mahfouz Al-Ardhi, Ceo di Investcorp, il fondo arabo che ha contattato Elliott per rilevare il Milan. Nessun dettaglio in più sulla possibile trattativa, ma solo un messaggio per complimentarsi con la squadra per il ritorno al primo posto e per augurare una buona Pasqua ai cuori rossoneri. Un messaggio da vero tifoso insomma.