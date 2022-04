Milan venduto! Solo conferme dal Bahrain

MILANO - Il Milan è vicino a essere ceduto da Elliott al fondo del Bahrain Investcorp, che gestisce asset per circa 40 miliardi di euro, Un’operazione che, qualora dovesse andare in porto, avrebbe la valutazione-record di 1 miliardo. Ma come si è arrivati a questa trattativa? Il cammino, in realtà, lo si è vissuto negli ultimi quattro anni ovvero da quando il fondo della famiglia Singer è diventato proprietario del Milan dopo l’escussione del pegno che vantava nei confronti del cinese Yonghong Li, il quale non riuscì a restituire i prestiti che aveva ricevuto da Elliott per completare il closing per l’acquisto del Milan da Fininvest nell’aprile 2017. Dal suo insediamento, Elliott ha iniziato un processo di risanamento dell’intera azienda milanista, tagliando costantemente i rossi di bilancio e, con una serie di operazioni di mercato azzeccate, ha anche riportato la squadra ad essere competitiva per il titolo in Italia oltre ad aver fatto il suo ritorno in Champions League.