Milan, Maldini: "Curiosità per la cessione del club, ma dobbiamo concentrarci"

MILANO - Il direttore dell'area tecnica del Milan , Paolo Maldini , è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del derby contro l' Inter : "Come si affronta il derby? Credo con serenità perché è una semifinale con valori molto simili, la squadra più serena e più in forma può accedere alla finale". Sulla difficoltà dei rossoneri a trovare la via del gol nelle ultime partite, invece, Maldini si è espresso così: "Queste statistiche vadano viste nella loro totalità. C'è stato un problema momentaneo, nello stesso momento abbiamo avuto una stabilità difensiva molto solida. L'allenatore deve cercare equilibrio in campo e questo lo abbiamo sempre colto".

Maldini: "Cessione società? Dobbiamo pensare al campo"

In merito alle voci sulla possibile cessione della società da parte di Eliott, Maldini ha spiegato come la squadra sta vivendo questo periodo: "La squadra l'ha accolte con curiosità ma abbiamo troppe cose a cui pensare pe chiudere la stagione alla grande. La differenza fra vincere e non vincere è enorme, molte di questi giocatori non l'ha ancora sperimentato ed è logico concentrarci sul campo". Infine, non poteva mancare una considerazione sul rush finale del campionato: "Probabilmente è importante vincere per l0umore visto che siamo noi due col Napoli a contenderci col Napoli lo Scudetto. A livello morale sarebbe importantissimo. Non significa che chi non si qualificherà mollerà ma dal punto di vista mentale conterà tanto".