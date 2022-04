Milan, Ibrahimovic sul suo futuro: "Decido io quando smettere"

Ibrahimovic e l'indizio social sul futuro

Un indizio chiaro lanciato attraverso un video mentre calcia alcuni palloni, fino a tirarne uno giallo che colpisce proprio la telecamera che lo riprende. Una buona notizia per i tifosi rossoneri all'indomani del ko per 3-0 in Coppa Italia costato la finale alla formazione di Stefano Pioli. Lo svedese non è a disposizione perché sta recuperando da un sovraccarico al ginocchio sinistro. Quella che sta per concludersi è stata una stagione piuttosto complicata per Zlatan, che ha dovuto fare i conti anche con diversi infortuni. Il suo contratto con il Milan è in scadenza. Se rinnoverà o meno non si sa ancora, di certo, Ibra non ha intenzione di smettere come si era ipotizzato qualche tempo fa.