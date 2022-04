Pioli: "Milan e Inter avrebbero dovuto giocare in contemporanea"

MILANO - " Guardare la classifica? Non ce n’è bisogno . Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo, del momento che stiamo vivendo. Che è il più elettrizzante ed entusiasmante che potremmo vivere. Siamo motivati e concentrati sulla partita di domani. La sconfitta in Coppa Italia ci ha delusi ma non deve condizionarci in campionato perché si tratta di un'altra competizione. Non siamo stati bravi negli episodi decisivi della partita, raccogliamo questi insegnamenti e cerchiamo di fare meglio domani. È molto importante tornare subito in campo. Ci siamo preparati bene per mettere in campo una prestazione importante. Non è importante se siamo delusi o se ci siamo ripresi. La cosa importante è la partita di domani e ci siamo preparati per vincerla". Alla vigilia della sfida con la Lazio il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: " I nostri tifosi hanno già vinto lo Scudetto . Sono i migliori. Ci coccolano, ci stimolano, ci motivano. Averli così domani in modo così numeroso non può fare altro che darci ulteriore spinta. Adesso non conta come sta la squadra, conta cosa faremo domani e quello che vogliamo fare".

Pioli sulla sfida con la Lazio

“Non credo che in questo momento possa fare differenza giocare in casa o fuori. La differenza è la mentalità della squadra, la determinazione di giocare pallone su pallone. Kessie trequartista per limitare Milinkovic? Su Milinkovic abbiamo sempre lavorato con un centrocampista con determinate caratteristiche e potremmo farlo anche domani. La Lazio è un avversario di qualità, ben messo in campo che cerca la profondità con il palleggio. Un allenatore molto preparato con difficoltà da superare”.

Pioli su Ibrahimovic, Rebic, Castillejo e Bennacer

Sulle condizioni di Ibrahimovic e Rebic: "Zlatan è il faro di questa squadra. È indomabile. Partirà con noi, sta bene anche Ante. Siamo pronti per domani. Ante soffre di una tendinite cronica al ginocchio che ogni tanto si sveglia. Per fortuna sono stati sufficienti due giorni di cure per averlo a disposizione, è pronto per dare il suo contributo. Castillejo ha avuto qualche problemino fisico, adesso sta meglio quindi è disponibile anche lui. Bennacer è in grande crescita, può ancora migliorare in tutte e due le fasi di gioco. Lui sta lavorando per diventare sempre migliore con volontà e disponibilità. Non sarà disponibile per domani perché nel derbty ha avuto una distorsione e non ha recuperato".

Pioli sul cambio di proprietà

Sull'offerta di Investcorp: "Siamo di fronte ad un momento importante del campionato e con una società molto vicina e solida. Sul futuro non dovete chiedere a me. Se sono emozionato? Sì, è normale, deve essere così. L’anno scorso non sapevamo se saremmo arrivati in Champions, adesso possiamo vincere lo Scudetto. In tutti noi c’è un’emozione diversa, quella voglia che ti permette di andare oltre i limiti. Stiamo vivendo un momento molto emozionando sapendo che bisogna avere sempre il cuore caldo e la mente molto fredda".

Pioli sulla contemporaneità con l'Inter e i presunti torti al Milan

Sulla mancata contemporaneità con il match dell'Inter: "Se le cose staranno ancora così in equilibrio, secondo me era giusto giocare le ultime due in contemporanea. Ma è inutile parlare di situazioni che non posso controllare, per cui concentriamoci su altre". Sul dibattito torti/favori: "Cosa deve succedere nelle ultime cinque di campionato? Deve succedere qualcosa che fino ad oggi non è ancora successa".