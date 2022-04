Maldini orgoglioso del Milan: "Non ci davano neanche tra le prime quattro"

MILANO - Il Day After del successo del Milan all'Olimpico , che ha riportato i rossoneri in vetta alla classifica, è dolce come il miele per Paolo Maldini che, intervenuto a Milan Tv, non è riuscito a nascondere la soddisfazione per il momento rossonero, rilanciando l'ambizione del club di giocarsi lo Scudetto fino all'ultimo minuto dell'ulitma giornata: "Vorrei esprimere un concetto molto semplice ma che sento veramente mio, in quanto milanista: sono orgoglioso della squadra, orgoglioso dello staff e di quello che ci stanno dando i tifosi in questo momento. E' un'emozione sincera ed è il frutto del nostro lavoro, che ci sta regalando sensazioni piacevolissime".

Maldini "si toglie un sassolino"

Maldini, poi, un sassolino dalla scarpa se lo toglie, riferendosi allo scetticismo nei confronti del Milan: "Mi ricordo, all'inizio dell'anno non ci davano neanche tra le prime quattro, ma questa è una cosa che abbiamo usato come stimolo. I numeri parlano chiaro, sappiamo che per essere qua, per essere tra le prime due squadre degli ultimi due anni in quanto a punti fatti dobbiamo mantenere questo spirito di sacrificio. Credo sia la nostra caratteristica migliore".

Maldini e l'imperativo "Crederci"

Le ultime parole sono da ex capitano e leader, più che da dirigente: "Se siamo qua lo dobbiamo al fatto che ci abbiamo sempre creduto. Ed è giusto così, perché non possiamo farlo passare come un obiettivo banale. Il Milan negli ultimi vent'anni ha vinto due scudetti. Sarebbe un risultato incredibile, quando ti capita l'occasione ci devi provare fino in fondo. Dare il massimo per non rimproverarsi nulla".