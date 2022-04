Closing Milan, conto alla rovescia

MILANO - Le trattative tra Elliott e Investcorp, il fondo del Bahrain, per il passaggio delle quote del Milan è entrato nella fase finale: operazione da 1.1 miliardi entrata negli ultimi 15 giorni. Si esaminano i conti, si firmeranno i contratti e avverrà il closing, che dovrebbe registrarsi per la fine del campionato, per non distrarre una squadra in lotta per lo scudetto e per preparare la strada all'ingresso della nuova proprietà. Che, dal canto suo, ha tutta l'intenzione, nel medio lungo periodo, di portare il Milan ai vertici non solo in Italia ma anche a livello europeo. Intanto si attende che tutte le verifiche preliminari siano concluse, serve tempo e servirà tempo per i sogni europei, visto che Investcorp passi più lunghi della gamba non li vuole fare. Il modello Elliott è stato ammirato da Investcorp: rilevata una società in difficoltà economiche, risanata e al tempo stesso costruire una squadra competitiva, con un percorso privo di spese folli. Tutto grazie al grande lavoro di Maldini e Massara, insieme a Gazidis e Furlani. Certo è che se verranno investiti 1.1 miliardi l'obiettivo sarà quello di non diminuire il valore, anzi aumentarlo: e si fa vincendo in campo: Investcorp potrebbe quindi investire anche in nuovi arrivi. Ma c'è anche la possibiità di utilizzare il brand Milan su nuovi mercati e palcoscenici.