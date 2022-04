Milan, primo obiettivo Mahrez

MILANO - Il tifoso del Milan sogna un grande calciomercato estivo, targato Investcorp, ma i segnali che arrivano dalla materia non sono quelli di colpi da ostriche e champagne. E' probabile ovviamente, che i nuovi potenziali proprietari rossoneri, si presentino alla piazza dando una maggior possibilità di spesa a Maldini e Massara, insieme a Moncada, che vanno verso la conferma, seppur non abbiamo ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo. Dando per scontata la loro permanenza, il primo obiettivo del mercato milanista dovrebbe essere Riyad Mahrez del Manchester City, che sarebbe senza ombra di dubbio, un nome in grado di spostare gli equilibri. Sempre caldo l'interesse per Asensio, che chiede un contratto da 7 milioni, ma c'è pure l'interesse un elemento di talento e grande prospettiva: Charles De Ketelare del Bruges. Quest'ultimo è un calciatore che può ricoprire diversi ruoli sulla trequarti offensiva e, dal punto di vista prettamente economico, sarebbe un investimento ad ampia gittata temporale. Meno calda, seppur mai sopita, la pista che riguarda Domenico Berardi del Sassuolo. Appare inoltre evidente, come non appena vi sarà la conferma dell’attuale direzione sportiva, si entrerà nel vivo delle trattative già avviate dai due dirigenti. In primis quella per Sven Botman, con il quale c’è un accordo di massima da mesi, ma manca ancora la definizione della cifra finale con il Lille, che si aggira sui 30 milioni. Sempre con i francesi è vivo il discorso per Renato Sanches, altro giocatore di livello che i rossoneri hanno trattato a lungo prima del congelamento delle contrattazioni a seguito di movimenti societari. Per lui si parla di circa 25 milioni. Infine, per l’attacco, è quasi fatta per Divock Origi a parametro zero dal Liverpool.